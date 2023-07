Roma | presentata la maglia 2023 2024 | che spettacolo! FOTO e VIDEO

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lasi prepara per la prossima stagione e nel frattempo ha presentato la nuovaper la stagione. A trent’anni di distanza dall’ultima volta, il brand sportivo a tre strisce torna sulladell’AS. Ispirata alla divisa della stagione del 1992/93, il nuovo home kit vuole celebrare il passato, con uno sguardo verso il futuro. Laè caratterizzata dal ritorno sul petto a sinistra del “lupetto” disegnato nel 1978 dal designer Piero Gratton, un elemento identificativo e iconico nella storia del Club. La divisa casalinga è rifinita con un dettaglio nel retrocollo che riprende una delle espressioni più iconiche della tifoserianista: “DajeDaje”. In alto laGALLERY con tutte le ...

...maxi offerta è già stataall' ex Juventus che dovrà adesso decidere tra l'Europa e i soldi. Per quanto riguarda Scamacca , ve lo raccontiamo da giorni, ha un accordo verbale con la, ...Il video è virale sui social, con Adidas torna la numero 10: andrà a Dybala Ma serve l'ok di Totti Lacambia look : la nuova maglia Adidas Oggi è statala prima maglia che è un ......della minoranza braidese in merito alla discussione seguita all'interrogazione da loro... ad esempio, nei pressi dei giardini di piazzaha quotidianamente modo di vedere che molte delle ...

Presentata la nuova maglia della Roma: è ispirata alla divisa del ... Goal.com

Gli avvisi di accertamento esecutivo per morosità relativi a mancati pagamenti negli anni precedenti, già recapitati, "presentano invece scadenze a 60 giorni dalla notifica, come previsto dalla normat ...La Roma cambia look. Dopo l'annuncio di lunedì che ha ufficializzato l'accordo con Adidas come main sponsor sulla maglia da gioco, ecco la presentazione della nuova divisa.