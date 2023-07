Con l'uscita del nuovo calendario della Serie A non resta altro che aspettare l'inizio delle partite. Tanta l'attesa dei tifosi delladi seguire la loro squadra e tanta è la voglia di scoprire come scenderanno in campo Dybala e compagni con la nuova divisa Adidas . La presentazione della maglia avverrà oggi, giovedì 6 luglio ......sono attesi al Circo Massimo diil prossimo 5 agosto; Yungblud, che insieme ai La Sad animeranno la prossima edizione dell'Ama Music Festival a Bassano del Grappa; Bjork , il cui calendario...Prossima tappa è il 14 luglio, all'Olimpico di, ultimoprima dell'uscita del nuovo album (qr code in bella vista per la prevendita nei maxi schermi nell'attesa del concerto) che lo porterà ...

Roma LIVE, attesa alle stelle per la nuova maglia Adidas: la presentazione Corriere dello Sport

Il 4 luglio Blanco si è esibito allo stadio Olimpico e il successo è stato strepitoso. Vediamo cosa è accaduto nella serata. Blanco fa impazzire il pubblico dello Stadio Olimpico in una serata magica ...I sogni di rock ’n’ roll vagano. C’è chi ride fino a piangere di gusto, c’è chi urla contro il cielo. Gilet di pelle, occhiali scuri e chitarra, sul palco di ...