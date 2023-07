Infatti il presidente del Villarreal , Fernando, ha provocato ilparlando ad As e ricordando la trattativa per il difensore argentino Mateo Musacchio , pagato 8 milioni nel2017. "Non ...... dando diversi indizi sul futuro e tirando anche una stilettata importante alche è in prima fila per acquistare l'esterno nigeriano classe 1999 Samuel Chukwueze .ha infatti citato una ..., all in per Chukwueze, il Villarreal manda messaggi d'apertura Nei giorni scorsi il ... A parlare è stato FernandoNegueroles , figlio del presidente del Villarreal che ha ammesso quanto il ...

Roig: “Milan su Chukwueze Se per Musacchio non avevano soldi …” Pianeta Milan

Quello di Chukwueze continua ad essere uno dei nomi maggiormente accostati al Milan: il presidente del Villarreal intanto punge i rossoneri ...Fernando Roig Alonso, presidente del Villarreal, è intervenuto ad AS e ha parlato della trattativa con il Milan per Samuel Chukwueze, non senza qualche dichiarazione ironica. “Non so se il Milan sia i ...