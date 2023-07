(Di giovedì 6 luglio 2023) Ladi, film dell'esordiente Lola Quivoron dove il mondo delle corse clandestine e di piccoli furti si fa campo di battaglia tra minoranze e. Un confronto duro, messo in atto nel corpo e nell'anima di una ragazza forte e coraggiosa come Julia. Ildel motore squarcia il silenzio di una periferia cittadina. Le strade si fanno arterie dove sfrecciare come sangue pompato da un cuore di marmitta. Le spalle coprono un volto che non ama mostrarsi, rimanendo nascosto dentro un casco integrale. Come sottolineeremo in questadi(distribuito da I Wonder Pictures), la protagonista del film diretto da Lola Quivoron non ha bisogno di slanci erotici, o di essere ingravidata da una macchina come nel connazionale Titane; la sua Julia, così enigmatica, ...

Rodeo, la recensione: il rombo di mille ingiustizie Movieplayer

