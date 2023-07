Roccarainola Napoli | esplode una fabbrica di fuochi d' artificio | un disperso

Esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio a, in provincia di. La deflagrazione, avvenuta intorno alle ore 10:30 di questa mattina, 6 luglio, sarebbe stata preceduta da un fortissimo boato avvertito in diversi comuni ..., il Comune in provincia didove è esplosa la fabbrica di fuochi d'artificio La fabbrica , fortunatamente, si trova in una frazione died è abbastanza distante dal ...Questa mattina intorno alle 10.30 un'esplosione si è verificata presso una fabbrica di fuochi d'artificio a, un comune della provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, un operaio risulterebbe al momento disperso. I fatti La deflagrazione, molto forte, ...Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. A quanto pare, un operaio risulta disperso.Un’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio a Gargani, frazione di Roccarainola, in provincia di Napoli. Un operaio risulta disperso e i soccorritori sono al lavoro ...