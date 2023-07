Roccarainola | esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio | si temono vittime

in una fabbrica di fuochi d'artificio a, in provincia di N a poli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato vittime, ma non ci ...Erano circa le 10:30 del 6 luglio quando un forte boato ha attirato l'attenzione dia causa dell'di una fabbrica di fuochi d'artificio che si trova nella frazione di Gargani ,...Questa mattina intorno alle 10.30 un'si è verificata presso una fabbrica di fuochi d'artificio a, un comune della provincia di Napoli . Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, un operaio ...Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. A quanto pare, un operaio risulta disperso.Un’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio a Gargani, frazione di Roccarainola, in provincia di Napoli. Un operaio risulta disperso e i soccorritori sono al lavoro ...