Robotica e Intelligenza artificiale | dall’IIT contributi fino a 700mila euro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) L‘Istituto Italiano di Tecnologia lancia un bando da 12 milioni, finanziato dal Pnrr nell’ambito del progetto Raise. L’obiettivo è la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per favorire processi di accelerazione tecnologica e stimolare l’innovazione connelle aree della sostenibilità ambientale e sociale, dell’urbanizzazione inclusiva, della salute e dell’innovazione portuale. Il bando si propone di supportare la fase di accelerazione tecnologica dei progetti di ricerca sviluppati dagli Spoke scientifici e ne vuole facilitare la vicinanza al mercato. Il bando è stato studiato da un gruppo congiunto dei tre enti di ricerca che coordinano gli Spoke (IIT, CNR, Università di Genova) e dell’HUB per favorire l’allargamento di Raise con nuovi affiliati in una rete di ...