Robert De Niro | morto il giovane nipote Leandro | ecco le cause della morte

(Di giovedì 6 luglio 2023) Momento difficile per il famoso attoreDe: suoDeRodriguez ènegli ultimi giorni e anche se ledel suo decesso non sono state rese note, sua madre Drena, figlia del noto divo, è certa che il ragazzo sia stato vittima del Fentanyl. Al momento la polizia sta...

Ezra - Un film di Tony Goldwyn. Inseguire i propri sogni. Con Rose Byrne,De, Vera Farmiga, Bobby Cannavale, Rainn Wilson. Commedia, USA, ...Diretto da James Mangold al primo film di rilievo, Cop Land vede nel cast ancheDe, Harvey Keitel , Ray Liotta e molti altri. Purtroppo il botteghino non risponde come si sperava e per ...(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) Gli intoccabili Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner eDe. Chicago, 1930: una squadra ...

Lutto per Robert De Niro: è morto il nipote di 19 anni Leandro Vanity Fair Italia

Leandro De Niro, secondo la madre, sarebbe morto a causa di un farmaco che ha assunto il figlio, il fentanil. Andiamo a scorprire di più- ...Leandro De Niro Rodriguez è morto per un’overdose da pillole contenenti fentanyl, secondo quanto dichiarato dalla madre Drena De Niro, figlia a sua volta dell’attore Robert De Niro. Rodriguez è morto ...