Rivolte e aggressioni | le carceri in Irpinia sono una polveriera

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna realtà di grande sofferenza: è quella del carcere italiano. Il primo, tra i tanti, problemi è sicuramente il sovraffollamento. In Italiastati superati i 57 mila detenuti, circa 9 mila in più rispetto ai posti disponibili. Una situazione di forte disagio che coinvolge anche l’. La popolazione carceraria in eccesso è solo l’apice dei tanti problemi che affliggono l’istituzione. Le pene non posconsistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato: lo afferma l’art. 27 della Costituzione, ma spessofunzioni disattese. Lo scorso mese di maggio, Rita Bernardini, presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino ha fatto tappa ad Avellino (leggi qui) dopo aver visato le strutture detentive della Provincia, definendo la ...