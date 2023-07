Rissa sul volo per i Caraibi | turista accoltellato e donne molestate

(Di giovedì 6 luglio 2023) Uomini ubriachi, bottiglie di vetro rotte, un “accoltellamento” e diverse. Un film? No, è quanto accaduto su un aereo in partenza dall’Europa e diretto verso ipochi giorni fa. I passeggeri della British Airways hanno assistito alla scena di un un uomo che ha rotto una bottiglia di vetro per poi pugnalare un altro passeggero. I turisti in viaggio hanno accusato la compagnia aerea di aver fornito “alcol illimitato all’uomo” che poi è andato fuori controllo. I passeggeri del– secondo quanto riportano diverse testate online – hanno dichiarato che un gruppo di uomini ha passato tutto il tempo a festeggiare con bottiglie d’alcol – fornite dal personale di bordo senza limiti – e molestando diversesul. “L’aggressore si comportava in modo terribile ...

Verso la fine dello scorso giugno si era verificata unacominciata ai Giardini di Quinto e ... Anarchico condannato a 4 anni e 6 mesi Si accende sigarettabus 1 e picchia passeggeri: italiano ...Secondo il St Lucia Times, laè iniziata quando un passeggero, che aveva litigato con un altro uomovolo, si è precipitato nella zona cucina del Boeing 777. Gli uomini stavano litigando per ...... in centro, in Piazza Matteotti (Porta Mazara) c'è stata l'ennesima lite che stava per sfociare in una. A cercare di darsele di santa ragione un gruppo di giovani immigrati.posto è ...Quando segna Rivera i tifosi greci - a decine - invadono il campo e puntano l’arbitro come tori quando vedono il colore rosso. Sembra una scena da film, con il vicolo cieco e buio, i bidoni ...Uomini ubriachi, bottiglie di vetro rotte, un «accoltellamento» e diverse donne molestate - purtroppo. Sembra una scena da Far West ma invece è accaduta nel 2023, su un aereo ...