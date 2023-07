Rissa in bar a Montoro | disposta chiusura per dieci giorni

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) Chiuso per 10il bar adove avvenne unafuribonda tra un gruppo di persone. Alcune già note alle forze dell’ordinein un bar a. Lo scorso mese di giugno un bar diè stato teatro di un grave episodio di violenza che aveva visto un gruppo di persone (tra cui soggetti già noti alle Forze dell’Ordine) protagonisti di una furibonda lite. Successivamente alle denunce per la, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno avanzato una proposta didel locale ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Il Questore di Avellino, concordando con quanto evidenziato, ha quindi disposto ladell’esercizio pubblico per 10, a partire da oggi 6 ...