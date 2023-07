Riso | ' Operazione Tonali nella storia Frattesi? Voleva l' Inter'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Protagonista degli ultimi giorni di mercato, con le ufficialità dei 'suoi', Giuseppeha commentato le ultime operazioni di mercato. In particolare, ha svelato il retroscena sul ...

Protagonista degli ultimi giorni di mercato, con le ufficialità dei 'suoi' Tonali e Frattesi, Giuseppeha commentato le ultime operazioni di mercato. In particolare, ha svelato il retroscena sul pranzo tra Milan e Sassuolo, con l'Inter che aveva fretta di chiudere (dal nostro inviato Francesco ...Commenta per primo Giuseppe, agente di Sandro Tonali e Davide Frattesi , ha parlato ai media presenti al ritorno in Italia del primo dopo la firma col Newcastle: 'Un'che entrerà nella storia, siamo orgogliosi e ......premiante ed ha permesso ad Andriani e a tutto il pool finanziario di concretizzare un'... Le materie prime utilizzate, tra cui mais,integrale,, grano saraceno, avena, lenticchie, ...Le parole di Giuseppe Riso su Tonali e Frattesi, entrambi suoi assistiti Dopo due settimane di trattative, Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Il giovane centrocampista orm ...Frattesi, retroscena Riso: «L’Inter la più veloce, ci teneva tanto». Parla l’agente del centrocampista Giuseppe Riso, nei pressi della sede dell’Inter, ha risposto così ai giornalista sull’ex obiettiv ...