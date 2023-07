Riscaldamento globale | è allarme | nel villaggio più freddo del mondo non ha mai fatto così caldo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 6 luglio 2023) Iltorna potente anche quest’estate. Molte zone delstanno già facendo i conti con le ondate di calore estremo. Secondo i dati diffusi dal National Centers for Environmental Prediction (NCEP) degli Stati Uniti, lo scorso lunedì 3 luglio ilha registrato il suo giorno piùdella storia recente. Le temperature hanno raggiunto livelli eccezionali in tutto il globo. Ilsta diventando un problema in ogni parte del– grantennistoscana.itL’ente governativo statunitense, responsabile della fornitura di previsioni climatiche nazionali e globali, con sede nel Maryland, ha annunciato di aver registrato una temperatura mediadi 17,01 gradi Celsius durante la giornata di lunedì. Questo dato supera il precedente record di 16,92 gradi ...