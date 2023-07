Ripresa nuda durante il giorno del suo matrimonio dal fotografo | “Era un amico | mi fidavo di lui” Condannato per voyeurismo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una scoperta che l’ha fatta indignare e che le ha rovinato il ricordo delpiù bello della sua vita, ovvero il suo: Michelle Pharo, ex modella, ha denunciato il(nonché suo) che si è occupato degli scatti delle sue nozze. Il motivo? Il “professionista” (che non si è dimostrato certo tale) aveva nascosto una telecamera nella stanza dell’ex modella, riprendendolamentre si cambiava proprio poco prima della celebrazione. La vicenda è venuta a galla solo alcuni anni dopo il. Il, David Glover, aveva più volte lavorato con l’ex modellaalcuni servizi fotografici. I due erano anche diventati amici: “Mi ha fotografata in biancheria intima, costumi da bagno e abiti da sera per il mio portfolio ...

Il giorno del suo matrimonio questa sposa è stata filmata segretamente dal fotografo mentre si cambiava ed era nuda.