Rinnovo Osimhen | ancora non c’è accordo | attesa mossa | ma c’è il Psg

Le parole di Al - Khelaifi su Mbappé rischiano di creare un effetto domino, un valzer di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche"O rinnova o altrimenti verrà ceduto". Chiaro e diretto senza troppi giri di parole il presidente del Psg in conferenza durante la presentazione di Luis Enrique. Un bivio a cui il francese ...... tante trattative in entrata e il grande dubbio in uscita: che fare conDe Laurentiis continua a parlare con gli agenti del bomber e propone uncon ingaggio aumentato (fino a 7 ...Il Napoli di, un attaccante straordinario che ha dichiarato amore vero a Napoli e che soprattutto non hai mai agitato le acque né prima, né durante la trattativa delcominciata ...

Rinnovo Napoli-Osimhen, nuovo contratto ritoccato: sarà il re dei bomber Corriere dello Sport

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha fatto il punto sul possibile mercato in casa Napoli, sia in entrata che in uscita.L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul rinnovo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.