(Di giovedì 6 luglio 2023) Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio diil"Strumenti e norme per facilitare la", organizzato da, l'Associazione Nazionale tra ...

Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che è intervenuto al seminario "Strumenti e norme per facilitare la" che si è tenuto, oggi, nella sala del Consiglio ...... allo stesso tempo, difficile", ha detto Paolo Buzzetti, presidente di Aspesi Roma, che è intervenuto al seminario "Strumenti e norme per facilitare la" che si è tenuto, oggi, ...Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma il seminario "Strumenti e norme per facilitare la", organizzato da Aspesi, l'Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare, aderente a Confedilizia. Aspesi, nata nel 1993 a Milano con lo scopo di ...

Rigenerazione urbana, seminario Aspesi a Roma Adnkronos

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Una realtà come Roma è straordinaria ma, allo stesso tempo, difficile”, ha detto Paolo Buzzetti, presidente di ...Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma il seminario “Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana”, organizzato da Aspesi, l’Associazione Nazionale tra ...