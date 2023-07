(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio diil“Strumenti e norme per facilitare la”, organizzato da, l'Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare, aderente a Confedilizia., nata nel 1993 a Milano con lo scopo di riunire gli imprenditori del settore immobiliare e rappresentarne gli interessi, associa in prevalenza le società che investono in iniziative di valorizzazione, sviluppo e recupero di fabbricati e aree edificabili. Dal 2021, l'associazione ha allargato i suoi obiettivi di rappresentanza del settore divenendo anche Unione Immobiliare. Ha sede a Milano, Torino,, Cuneo e in Veneto. Durante la conferenza è ...

Il presidente di Aspesi Roma è intervenuto al seminario 'Strumenti e norme per facilitare la' 'Una realtà come Roma è straordinaria ma, allo stesso tempo, difficile', ha detto Paolo Buzzetti, presidente di Aspesi Roma, che è intervenuto al seminario 'Strumenti e norme per ...Ha sede a Milano, Torino, Roma, Cuneo e in Veneto Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma il seminario 'Strumenti e norme per facilitare la', ...Il senatore di Forza Italia è intervenuto al seminario 'Strumenti e norme per facilitare la' 'È stata presentata una proposta di legge sulla ristrutturazioneper dare una seconda vita alle città senza consumare il suolo'. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di ...

Rigenerazione urbana, seminario Aspesi a Roma Adnkronos

L'associazione ha allargato i suoi obiettivi di rappresentanza del settore divenendo anche Unione Immobiliare. Ha sede a Milano, Torino, Roma, Cuneo ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “È stata presentata una proposta di legge sulla ristrutturazione urbana per dare una seconda vita alle città senza consumare il suolo”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senato ...