Rifiuti | Dentis Coripet | “Accelerare su riciclo bottiglie in Pet’

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – "In materia didellePet dobbiamo spingere sull’acceleratore se vogliamo centrare gli obiettivi sfidanti dell’Ue. La collaborazione trae Anci sta dando i suoi risultati: abbiamo iniziato ad operare nel 2018 e oggi, con una quota di mercato dellein Pet di circa il 51%, siamo tra i primi quattro consorzi Epr per turnover". Così Corrado, presidente, in occasione di 'Missione Italia' l’evento organizzato da Anci al Centro Congressi di Roma La Nuvola. "Fondamentale continuare a lavorare sia nell’ambito della raccolta tradizionale, dove nel 2022 siamo arrivati a stipulare 737 convenzioni con 6.855 Comuni serviti e con un servizio esteso a 58,8 milioni di cittadini. Ma, oltre a quella tradizionale, occorre puntare molto sulla ...

Così Corrado, presidente Coripet, in occasione di 'Missione Italia' l'evento organizzato da Anci al Centro Congressi di Roma La Nuvola. "Fondamentale continuare a lavorare sia nell'ambito ...Così Corrado, presidente Coripet, in occasione di 'Missione Italia' l'evento organizzato da Anci al Centro Congressi di Roma La Nuvola. "Fondamentale continuare a lavorare sia nell'ambito ...... nel Panel dal titolo 'Pnrr: La strategia dei sindaci per un sistema integrato dei'.Così Corrado Dentis, presidente Coripet, in occasione di 'Missione Italia' l’evento organizzato da Anci al Centro Congressi di Roma La Nuvola.“L’Europa ci impone obiettivi importanti per quanto riguarda la raccolta dei contenitori per liquidi delle bottiglie in PET. Dobbiamo raggiungere ...