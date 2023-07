Rientro Nadal | ennesimo colpo di scena | annuncio di questi minuti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 6 luglio 2023) Emergono novità in merito aldi Rafael, fermo ai box per gran parte dell’ultima annata a causa di infortuni vari. Le ultime news fanno però sperare i fan dello spagnolo. È iniziata senza non pochi problemi l’edizione numero 146 del torneo di Wimbledon. Il fisso appuntamento estivo per tutti i fan del tennis è in fatti incappato in non pochi ostacoli inprimi giorni di svolgimento, maggiormente dovuti a cause meteorologiche. L’incessante pioggia abbattutasi in quel di Londra durante le prime giornate del torneo Slam ha infatti portato alla cancellazione di diversi incontri del primo e del secondo turno, in quanto solo il Campo Centrale ed il Campo 1 del circolo dispongono di copertura. Grande incertezza dunque nei fan in merito al corretto svolgimento del torneo, con novità a riguardo che sono attese a breve. Ciò ...