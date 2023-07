(Di giovedì 6 luglio 2023) L'uomo è morto la settimana scorsa in un tragico incidente sulla Firenze Pisa Livorno. L'8 luglio alle 15,30 le esequie in San Lorenzo.

Rientrata in Valdarno la salma di Stefano Becattini. Sabato i funerali LA NAZIONE

L'uomo è morto la settimana scorsa in un tragico incidente sulla Firenze Pisa Livorno. L'8 luglio alle 15,30 le esequie in San Lorenzo.