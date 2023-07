Ricompare a Milano il murales di Berlusconi che si auto-intitola una strada

Leggi su funweek

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sono passate diverse settimane dalla morte di Silvio, ma il personaggio non smette di far discutere: in questi giorni nel quartiere Isola, a, è riapparso ildel Cavaliere che la scorsa settimana era stato rimosso in 48 ore. Di cosa si tratta? L’artista contemporaneo AleXsandro Palombo aveva realizzato undavanti allo stabile dove il CavaIiere è cresciuto, a, rappresentandolo in elegante abito blu e con in mano il pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l’indicazione delluogo “Via Silvio1936-2023”: con l’altra mano il Cavaliere fà il gesto delle corna , mentre a terra, vicino ai suoi piedi, il secchiello con la scritta “self-made man”. opera di aleXsandro ...