Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano dopo sei anni di matrimonio | ecco perchè

(Di giovedì 6 luglio 2023)con una dichiarazione congiunta hanno annunciato il divorzio:i motivi della separazione Attraverso un comunicato ufficiale,hanno comunicato la loro decisione di divorziare. Nella nota sono indicate le ragioni che hanno portato a questa difficile scelta,assicurano che la loro separazione, per il rispetto dei figli, sarà assolutamente nel segno del rispetto e della dignità. La nota Ufficiala diNella nota, rilasciata in esclusiva alla rivista americana People, e poi pubblicata sul profilo disi ...

... rispetto e dignità per i nostri figli e onorando quello che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi anni", questa la dichiarazione ufficiale die Jwan Yosef , ...ha annunciato la fine del matrimonio con Jwan Yosef , pubblicando una nota congiunta diffusa da People .divorzia da Jwan Yosef: il comunicato Dopo 6 anni di matrimonio, il ...Dopo sei anni di matrimonio, sembra essere giunta a capolinea la storia d'amore traed il marito Jwan Yosef . La coppia, che condivide due figli , ha infatti annunciato ufficialmente nella giornata di giovedì 6 luglio che è imminente il loro divorzio . ' Abbiamo deciso ..."Dopo un'attenta riflessione, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni ...Ricky Martin marito, il cantante ha annunciato con un comunicato congiunto pubblicato sul suo profilo Instagram il divorzio da Jwan Yosef ...