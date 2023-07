Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano con amore | «Ora la nostra priorità sono i figli»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo 6 anni di matrimonio il cantante portoricano e il pittore di origini siriane hanno annunciato con una nota social la separazione: «Abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio onorando quello che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi anni»

L'amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef è giunto al capolinea. L'ormai ex coppia ha affidato le sue parole e le sue emozioni a un comunicato congiunto, diffuso sui social.

