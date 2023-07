Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef | chi è l' ex marito 38enne

e Jwan Yosef stanno divorziando dopo sei anni di matrimonio. 'Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio ...e Jwan Yosef divorziano dopo quasi sei anni di matrimonio. In un post su Instagram, condiviso in spagnolo sulla pagina del cantante e in inglese sulla pagina del pittore e artista, la ...Vita privata Yosef è omosessuale e nel 2017 ha sposato il cantante - divo. La coppia ha due figli: Lucia- Yosef , nata nel 2018, e Renn- Yosef , nato nel 2019. Nel ...Ricky Martin e il marito Jwan Yosef si separano dopo cinque anni di matrimonio. I due hanno voluto comunicarlo ai loro milioni di fan e follower con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram ...Con un comunicato congiunto diffuso sui social, il 51enne cantante portoricano e il marito hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Insieme dal 2015 e convolati a nozze nel 2017, sono genitori di ...