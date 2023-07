Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli | un “ritorno di fiamma segreto”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Estate, tempo di sentimenti che sbocciano (e ritornano): è il caso diche a quanto pare sarebbero di nuovo vicini. A tenerli lontani non è bastato il riavvicinamento dell’attore con la compagna (e madre di sua figlia) Angharad Wood: a distanza di un anno dall’inizio della loro intensa storia i due avrebbero ripreso a frequentarsi.di nuovo vicini: l’indiscrezione La relazione traaveva into le pagine di cronaca rosa la scorsa estate: un incontro sul set de La scuola cattolica aveva messo le basi per un sentimento che sarebbe sbocciato solo dopo, facendo sognare i fan. L’intensa passione tra i ...

