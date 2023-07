Reggina | firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote alla Guild Capital

(Di giovedì 6 luglio 2023) Giornate decisamente importanti per la, che ieri ha annunciato il ricorsoCovisoc ed è in attesa di conoscere il suo futuro. La proprietà, intanto, ha reso noto “che è statoildideldella società, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni”. SportFace.

La proprietà della Reggina 1914 comunica che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il cl ...