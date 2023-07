Reggina | è fatta | firmata la cessione alla prima proprietà straniera | NOMI e DETTAGLI

(Di giovedì 6 luglio 2023) Arriva la svolta in casadal punto di vista societario: il club amaranto non è più nelle mani di Felice Saladini. E’per il passaggio al fondo inglese Guild Capital del dott. Marco Quaranta che da tempo aveva avviato una trattativa per rilevare la società. Questa notte la firma del preliminare di vendita, che è condizionato all’iscrizioneserie B. La Federazione apprezza moltissimo il passaggio ad una nuova, oltre al pagamento dei debiti con lo Stato che finalmente Saladini ha onorato nel pomeriggio di ieri. Il passaggio diè avvenuto tramite la mediazione dello studio Tonucci e prevede ladel 100% delle quote del club. Si tratta delledella storia della ...

La Reggina Calcio ha presentato al Consiglio federale della Figc ricorso contro la decisione presa nei giorni scorsi dalla Covisoc di respingere l'iscrizione