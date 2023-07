Reazione a Catena | vincono le Bond Girl | il montepremi ridotto in ' polvere'

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nuova vincita, nuovi campioni., a distanza di pochi giorni dall'uscita di scena dei Gessetti, ha già trovato un nuovo trio di talenti. Si tratta di tre concorrenti simpatiche, dinamiche e soprattutto brave, nominate le «». Alla loro seconda partecipazione (nella prima non sono state abbastanza fortunate ed hanno perso 403 euro), le campionesse si sono ritrovate a dover lottare contro l'agguerrita concorrenza delle «Sotto Casa». Hanno rischiato davvero grosso all'Intesa Vincente!, la puntata del 6 luglio 2023:vs Sotto Casa Dopo aver fatto l'ormai tradizionale selfie del debutto, le Sotto Casa sono partite per prime con l'Intesa Vincente. Non essendo riuscite a chiudere la Zot, hanno dovuto cercare ...