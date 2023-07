Realme Narzo 60 e 60 Pro ufficiali | specifiche chiave | prezzi e disponibilità

(Di giovedì 6 luglio 2023) La notizia era ormai nell’aria, adesso è giunta l’tà:ha presentato in India la nuova serie60. La gamma è caratterizzata da due modelli, ossia la versione base60 e la60 Pro. Tuttavia, già prima del loro lancio, eravamo a conoscenza di dettagli grazie ai teaser giunti in Rete e, come si vociferava, si tratta di versioni rinominate di11 e11 Pro. A questo punto andiamo a dare insieme un’occhiata alle. Il60 5G presenta un display piatto curvo OLED FHD+ da 6,43 pollici (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Mentre il ...

ha presentato la sua nuova gamma di smartphone60 in India, dopo aver anticipato alcuni dettagli nelle scorse settimane. Si tratta di due modelli, il60 e il60 Pro, che si distinguono per il loro design in pelle e le buone prestazioni. Il60 è lo smartphone più economico della coppia, ma offre comunque uno ...presenta la serie60: nuovi smartphone con design di alta qualità, display OLED, potenti processori, fotocamere avanzate e prezzi competitivi.ha finalmente presentato la serie60 in India, ...svelerà la serie60 il prossimo 6 luglio, con un evento trasmesso in diretta streaming. Oltre a confermare la data di lancio, l'azienda ha anche fornito un'anteprima del design del ...

Realme ha lanciato due nuovi smartphone, il Narzo 60 e il Narzo 60 Pro, con design in pelle, display AMOLED, processori MediaTek, fotocamere ad alta risoluzione e batterie capienti con ricarica rapida ...realme presenta ufficialmente la sua nuova gamma Narzo. Ecco tutti i dettagli su specifiche, disponibilità e prezzi della realme Narzo 60 Series.