Real Madrid | UFFICIALE l’acquisto di Guler dal Fenerbahce

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ardaè ufficialmente un nuovo giocatore del. Sfumata dunque l’ipotesi Milan, ecco il comunicato dei Blancos Ardaè ufficialmente un nuovo giocatore del. Sfumata dunque l’ipotesi Milan, ecco il comunicato dei Blancos. COMUNICATO –CF e Fenerbahçe SK hanno concordato il trasferimento del giocatore Arda Güler, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni. Domani, venerdì 7 luglio, alle 12:00 alCity, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Arda Güler come nuovo giocatore del. Successivamente, Arda Güler apparirà davanti ai media.

Il suo nome era sul taccuino degli operatori di mercato di tutte le big italiane, ma la potenza economica e il fascino delhanno fatto la differenza. Così la nuova stella del calcio turco, il 18enne Arda Guler, trequartista del Fenerbahce, ha scelto il club pluricampione d'Europa. Ne dà notizia ilsui ...Ilha ufficializzato l'acquisto di Arda Güler, il talentuoso centrocampista turco classe 2005. Il club spagnolo ha comunicato di aver trovato l'accordo con il Fenerbahce e presenterà il nuovo ...1 Ora è ufficiale: Arda Guler è un nuovo giocatore del. I blancos hanno annunciato l'ingaggio del gioiello turco classe 2005 dal Fenerbahce : pagata una cifra superiore a quella prevista dalla clausola rescissoria ( 17,5 milioni di euro ) e ...

UFFICIALE: Sfuma definitivamente un obiettivo del Milan. Guler è del Real Madrid TUTTO mercato WEB

Il Real Madrid torna a Cagliari, con la seconda edizione di un clinic che da anni porta in giro per l’Italia, con i giovani sardi dai sei ai quindici anni che avranno la possibilità di confrontarsi co ...Il suo nome era sul taccuino degli operatori di mercato di tutte le big italiane, ma la potenza economica e il fascino del Real Madrid hanno fatto la differenza. (ANSA) ...