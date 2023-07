Real Madrid | per il post Ancelotti si pensa a un clamoroso ritorno

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa sarà l'ultima stagione di Carloale per i Blancos è già tempo dire al sostituto....

Le date e gli stadi del Soccer Champions Tour, la tournée americana che vedrà impegnate Juve e Milan con Barcellona eAttraverso un comunicato il Soccer Champions Tour ha annunciato oggi date e orari delle partite tra le squadre che si affronteranno in estate nella tournée americana. La Juve e il Milan se ...Commenta per primo Uno degli affari dell'estate si è concluso e ha portato Arda Guler al. Secondo Marca , pur avendo una clausola di 17,5 milioni di euro , il 18enne turco è stato pagato 20 milioni più 10 di bonus e al Fenerbahce andrà anche un 20% della futura rivendita. Ma ...Ufficiale il trasferimento aldi Arda Guler, 18enne turco prelevato dal Fenerbahce. Doppio colpo a parametro zero del Psg che, dopo Milan Skriniar, annuncia anche Marco Asensio. Angel Di ...

Ufficiale, Arda Guler è del Real Madrid Tuttosport

Arda Guler è un nuovo calciatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha ufficializzato l’arrivo del calciatore turco classe 2005 dal Fenerbahce: battuta la concorrenza del Milan e soprattutto del Barcel ...Il mercato estivo potrebbe riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A: la Juventus pesca in casa Real Madrid ...