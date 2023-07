Re Carlo incoronato in Scozia. Ma qualcuno gli ha rubato la scena (e non è Kate)

Leggi su amica

(Di giovedì 6 luglio 2023) Reha un problema. Quel problema si chiama Johnny. Jonathan Thompson, per la precisione. E ha quarant’anni. È il suo equerry, vale a dire la sua guardia reale. Una sorta di valletto tuttofare, che segue il monarca in ogni dove. Un uomo che sarebbe rimasto tranquillamente nell’ombra, nonostante l’incarico prestigioso, se Madre Natura non l’avesse ricoperto di fascino. Un fascino incontestabile, che da alcuni mesi fa impazzire le fan in Rete, impossibilitate a restare concentrate sul sovrano quando, alle sue spalle, c’è il giovane ufficiale del Royal Regiment of Scotland. Johnny Thompson: ingli occhi sono tutti per lui La distazione è arrivata in tante occasioni ma ancor più mercoledì 5 luglio, giorno dell’incoronazione di ...