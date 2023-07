RdC torna con tanti soldi e puoi anche lavorare | le norme aggiornate sono comode

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 6 luglio 2023) Pochi lo hanno notato, ma con la nuova Legge di Bilancio si puòcontinuando a percepire il RdC. Com’è possibile? Sì, è possibile andare ama senza perdere un euro del reddito di cittadinanza. Lo si può fare sfruttando la norma aggiornata sul RdC della legge di Bilancio: una novità che consente di andare ae prendere lo stesso il reddito, senza alcun taglio.senza perdere il RdC – ilovetrading.itOvviamente questa possibilità durerà per poco, dato che il reddito di cittadinanza è destinato a sparire dal primo gennaio 2024, quando verrà sostituito da nuove misure di contrasto alla povertà. Già da agosto, in verità, il RdC è stato tagliato a tutti i soggetti abili al lavoro, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni che non hanno in famiglia minorenni, invalidi o anziani ...