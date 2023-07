RdC ed Assegno di Inclusione | quanti soldi spettano davvero alle famiglie | cifre sorprendenti

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’diè la misura che prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza. A quanto ammonta e come si calcola? Addio al Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024. Il Decreto Lavoro ha stabilito la sostituzione della misura di sostegno con il cd.di. L’Assegni disostituirà il Reddito di Cittadinanza (ilovetrading.it)A differenza del RdC, la nuova prestazione non è rivolta agli occupabili ein cui non siano presenti minori, disabili oppure anziani. Non sono previste, invece, grosse novità per quanto riguarda l’importo erogabile. La cifra spettante, infatti, sarà sempre di 780 euro (500 euro minimi più eventuali 280 euro come integrazione per l’affitto, oppure 630 euro più 150 di integrazione per l’affitto se over ...