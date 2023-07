Ravezzani | “Inter? Piena di debiti e spende più del Milan | è bizzarro Zhang non si fa problemi…”

(Di giovedì 6 luglio 2023) In un editoriale sul canale Youtube di QSVS, Fabioha parlato dei duelli di mercato tra leesi che hanno visto prevalere i nerazzurri su Frattesi e Thuram: “L’che anticipa e che investe più delè una cosa bizzarra per certi versi, perché è chiaro che i conti dell’siano pessimi rispetto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Ilvince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A Probabili formazioni, Coppa Italia Cessione: novità molto importanti in arrivo Dove vedere la tutta la Serie A 2021/22, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Calendario, risultati e ...

Condividi su: In un editoriale sul canale Youtube di QSVS , Fabioha parlato dei duelli di mercato tra le milanesi che hanno visto prevalere i nerazzurri su Frattesi e Thuram: 'L'che anticipa e che investe più del Milan è una cosa bizzarra per certi ...Ospite del canale Twitch di Juventibus , il giornalista Fabioha espresso la sua opinione sulla complessa situazione economica dell'e sulle sue ultime sessioni di mercato che l'hanno vista privarsi di molti giocatori importanti. Queste le sue ......Under 21 contro la Svizzera Fabiosi lancia in un consiglio di mercato per Milan e Juventus . Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter Tante le reazioni: 'Spero che l'possa ...

Ravezzani sull'Inter: "secondo me imploderà" | Calcio | Top News Sportevai.it

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha parlato della situazione di un club italiano.Il quotidiano sportivo parla del giocatore delle giovanili nerazzurre che vestirà la maglia neroverde e che è stato valutato sui 6 mln È stato il giorno di Frattesi all'Inter , ma pure quello della de ...