(Di giovedì 6 luglio 2023) Anche se siamo ancora divisi tra spiaggia, ombrellone o scampagnate in montagna, è già tempo di pensare alla prossima stagione della. Siamo ormai ufficialmente ai nastri di partenza del nuovo campionato, dato che a partire dall’avvio della prossima settimana le formazioni che partecipano alla massimainizieranno con i lavori. Si inizierà conper rompere il ghiaccio con la nuova annata, in attesa che il calciomercato faccia il suo corso e vada a comporre le 20 rose al via dellaA e giungano in sede anche quei giocatori che, avendo giocato con le rispettive nazionali, avranno diritto ad una ulteriore fase di vacanze. Quindi, al termine della prossima settimana si incomincerà a fare sul serio con i primi test interni o ...

La consuetudine deinon è solo questione sportiva ma, soprattutto per le grandi squadre, una grossa operazione di marketing turistico, capace di smuovere decine di migliaia di tifosi da una ...La Dea si ritroverà il 4 luglio a Zingonia, per poi partire alla volta di Clusone per il ritiro dall'11 al 24 luglio. Continua Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Frosinone Genoa Inter ...Le date ufficiali deie deidelle venti squadre che prenderanno parte al campionato di Serie A 2023/2024 Archiviato da poche settimane il campionato di calcio, già si pensa alla stagione 2023/2024 . Molte ...

Raduni e ritiri Serie A 2023-2024: dove e quanto le squadre si ritrovano durante l'estate. La lista completa OA Sport

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori biancocelesti, poi si torna a Roma per visite mediche e partenza per il ritiro ...