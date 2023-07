Quali squadre italiane possono partecipare al Mondiale per Club? Classifica e regolamento | chi può sperare

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ci attende una importante novità a livello di calcio globale. La FIFA, infatti, ha deciso di rivoluzionare il format delperche, fino a questa edizione, metteva di fronte una rappresentante per ogni Continente. Ora cambierà tutto, ma solo una volta ogni 4 anni. Andiamo con ordine. A partire dal 2025 la competizione si disputerà addirittura a 32. La FIFA, pochi giorni or sono, ha stabilito i criteri d’accesso al nuovo format per le singole confederazioni. Per l’Europa, per esempio, saranno impegnati i campioni della Champions League dal 2021 al 2024, ma anche ulteriori 8che verranno stabilite per mezzo di unasecondo criteri sportivi. 12 nel complesso, quindi. Ma, a questo punto,saranno le...