Qual è il rossetto giusto a prova di caldo torrido | e se si è abbronzate? L' esperto risponde

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il 6 luglio è la Giornata Mondiale del Bacio, il 29 è il Lipstick Day. In piena estate l’attenzione è dunque tutta posta sulle labbra, con i rossetti che diventano migliori amici dell’abbronzatura. Il colore sulle labbra non conosce stagione: che sia in gloss, baume,tradizionale, mat o scintillante, conquista anche con l’abbronzatura. Anzi è proprio quando le temperature si alzano che ne servono di più tenaci e resistenti. Rossi, fucsia, arancio: i rossetti dell'estate 2023 guarda le foto Leggi anche › ...

World Kiss Day: i rossetti più belli (e resistenti) dell'estate

«Il rossetto è spesso tratto distintivo del make up look estivo, talvolta irrinunciabile anche in spiaggia per chi, come Coco, lo considera un vero e proprio talismano» afferma Gianandrea Ghiardello, ...Oltre ai capelli biondi, anche il rossetto è un elemento iconico della diva. E il suo preferito possiamo averlo anche noi ...