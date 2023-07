(Di giovedì 6 luglio 2023) In un'intervista rilasciata a La Notizia lo scrittore prende di mira l'esponente di FdI per sostenere che, con l'infanzia che lei ha vissuto, non sarebbe adatta a svolgere l'incarico diFamiglia

Non che si potessediversamente, perché il processo di registrazione di una denominazione nonprescindere dalla pubblicazione della stessa, il percorso prevede dei termini per presentare ...... per Fouad, ha a checon la giovane fidanzata Gabriela Chieffo: La coppia Gabriela - Giuseppe ,... l'estate è anche leggerezza, e questo programma rappresenta perfettamente quel che sivivere ...... in Germania, sul duro] perpunti e fortunatamente ci sono riuscito ." Ora per lui ci sono due tornei in Europa, Bastad e Umago . " La settimana prossima dovevo giocare a Braunschweig [...