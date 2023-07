Pubblicità | nel 2023 su del 2 | 5%

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 6 luglio 2023) Upa, per ilin miglioramento del 2,5% Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 20 «Le aziende anche quest’anno investiranno di più. Prevediamo una crescita degli investimenti pubblicitari del 2,5%, che è un dato che si confronta e si aggiunge al dato già positivo dello scorso anno». Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, l’associazione degli investitori pubblicitari, guarda alcome a un anno in cui ancora una volta le imprese scommetteranno sulla comunicazione. Nonostante inflazione e prezzi al rialzo che aggrediscono i consumi. «Le imprese hanno capito che occorre continuare a investire», soprattutto per non interrompere quel rapporto con i consumatori che va preservato al meglio. Nel«Li valore degli investimenti pubblicitari sarà di circa 9 miliardi». A crescere sono quasi tutti i ...