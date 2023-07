Psg | via Mbappé? Nessun problema | c'è già il sostituto

Commenta per primo Se Mbappé dovesse accettare la corte del Real Madrid , ilnon si farebbe trovare impreparato. Secondo Footmercato , è Ousmane Dembélé del Barcellona il preferito di Luis Enrique per sostituirlo. Il francese ha una clausola di 50 milioni di euro .In questa edizione: - Il Milan prova a costruire, l'Inter vuole consolidare - Luis Enrique è il nuovo allenatore del- Sinner devastante, spazzatoSchwartzman 3 - 0 - Formula Uno, svelato il calendario completo del 2024 - Riforma dello sport, a Roma il convegno 'Sport, lavoro futuro' gm/gtr Condividi questo ...: se parte Mbappé, occhi su Osimhen Se Mbappé dovesse andaregià questa estate, ilavrebbe bisogno di un sostituto come si deve, per mantenere alta la competitività e placare gli animi di ...

Mbappé, parte l'asta mercato! "O rinnova o via dal Psg", furia Al Khelaifi Tuttosport

Mbappé-PSG, è scontro aperto con le parti che ormai non usano troppi giri di parole tra lettere pubblicate e accuse durissime ...Con l'arrivo di Luis Enrique, il Psg valuta ora l'ingaggio di un nuovo attaccante. Occhio ad un'offerta da 60 milioni più scambio per Lautaro ...