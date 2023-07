Psg | ufficiale l’arrivo di Milan Skriniar | ha firmato fino al 2028

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il PSG ha resodi. Il difensore slovacco, ormai da mesi promesso sposo del club francese, haun contrattoal 30 giugno del. Arriva a parametro zero, dopo la conclusione della sua esperienza all’Inter. Un’avventura italiana che aveva vistoprotagonista in precedenza anche con la maglia della Sampdoria. Ora il trasferimento a Parigi e le prime parole da calciatore del PSG: “Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso club”, ha dettoŠkriniar. Il PSG è uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici”. Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature deŠkriniar pour les cinq prochaines ...

Skriniar ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028 col...accordo firmato a gennaio ma rivelato solo ora Ore 11 kriniar aterra a Parigi Così segnala il...farà scattare la clausola rescissoria col Napoli È l'ultimo passo prima dell'annuncio. ...Come sarà ildi Luis Enrique L'obiettivo è quello di sempre: vincere la Champions League. Ci hanno provato tantissimi grandi allenatori in questi anni, da Ancelotti a Emery da Tuchel a Pochettino,...

Psg, ufficiale l'arrivo di Luis Enrique: contratto biennale - Sportmediaset Sport Mediaset

L'esperienza di Angel Di Maria alla Juventus è stata piuttosto deludente. Il giocatore argentino non si aspettava tante difficoltà nella squadra bianconera travolta dai problemi extra-campo. Inoltre i ...Il PSG ufficializza l'arrivo di Milan Skriniar: l'ex Inter arriva in Francia a parametro zero e firma un contratto valido fino al 30 giugno 2028 ...