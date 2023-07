PSG | lettera a Mbappé | o rinnova | o resta | o va via ora!

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il PSG ha mandato unacon un ultimatum: oo va via adesso, ma non a parametro zero Aria tesa tra il PSG e: nei mesi scorsi il francese ha fatto sapere di voler aspettare la scadenza del contratto per poi liberarsi a zero. Il club ha risposto con le parole di Al-Khelaifi: «Noi vogliamo che resti, ma deve firmare un nuovo contratto: non perderemo a zero il miglior giocatore al mondo, è impossibile. Se non vuole farlo, la porta è aperta». Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club avrebbe inviato al giocatore una: tre pagine di documenti in cui ribadisce i punti già espressi dal presidente dei parigini.