PSG | irruzione della polizia in casa di Al-Khelaifi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nuovi guai giudiziari per Nasser Al-: la gendarmeria francese ha fattonella residenza del numero uno del PSG Lafrancese ha fattonellaparigina di Nasser Al-, presidente del PSG. Come riferito dall’agenzia di stampa AFP, al centrovicenda ci sarebbero dei documenti che si sarebbero potuti rivelare compromettenti per il numero uno dei parigini. Questi documenti toccano vari aspetti, dalle accuse di corruzione per l’assegnazione dei mondiali in Qatar, all’inchiesta per il sequestro e le torture a Tayeb Benabderrahmane e ci sarebbero anche alcuni suoi video compromettenti con una donna. L’avvocato di Al-Khealifi ha così commentato: «il giudice istruttore ha chiesto ulteriori informazioni e l’accesso, che gli ...