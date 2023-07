Prosecuzione Cecchinato-Jarry oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di giovedì 6 luglio 2023) Marcose la vedrà contro Nicolasnelladel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Nonostante fosse spacciato in partenza, il tennista palermitano è riuscito a strappare un set al più quotato, alimentando le proprie speranze di passare un turno sui prati londinesi. Il cileno ci ha messo una pezza, portandosi avanti di un break nel secondo set prima che l’incontro fosse sospeso per oscurità, tuttavia tutta la pressione è ora su di lui.resta comunque favorito per un posto al secondo turno, maproverà a giocarsi le sue carte ed approfittare del vantaggio (neanche così piccolo) che si è creato. SEGUI IL ...

Stesso orario per ladel match che vede Carballes Baena condurre su Matteo Arnaldi per due set a uno e per Marco, 6 - 4 1 - 4 con Jarry. Secondo turno per Lorenzo Musetti ...... Paolini (Kvitova), Stefanini (Kontaveit), Errani (Brengle),(Jarry). La Stefanini non ... Mi intriga ladel match Thiem - Tsitsipas , con l'austriaco che ha vinto il primo set. ...In campo maschile abbiamo ladel derby Berrettini - Sonego, più, Arnaldi e i match di secondo turno di Sinner e Musetti. Tra le donne debuttano invece Bronzetti, Errani, ...

La pioggia ha stravolto il programma di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba di Londra. Gli organizzatori, a causa del maltempo, sono stati costretti a rinviare tutti i ...Cancellata la giornata a Wimbledon a causa del maltempo: riprenderà mercoledì il derby per pioggia interrotto dopo solo un'ora di gioco tra Berrettini e Sonego, con Lorenzo avanti un set a zero (7-6).