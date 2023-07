Prosecco | la vendemmia promette bene De Stefani | Ai Rorè | «Sarà un' ottima annata»

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) - Il titolare della società agricola Ai Rore' di Treviso specializzata nella produzione di vini da agricoltura biologica: «L'alternanza di sole e pioggia ha mantenuto le piante in salute e, soprattutto, una qualità delle uve molto alta» Treviso, 6 luglio 2023. Tra le colline della zona di Conegliano Valdobbiadene laè ancora lontana ma le piogge dei mesi scorsi e il caldo umido di questi giorni fanno ben sperare per un'diqualità. Previsioni confermate da Paolo De, titolare della società agricola Ai Rore', dal 1990 specializzata nella produzione di vini da agricoltura biologica la cui coltivazione si basa su due aspetti fondamentali: la prevenzione e la cura agronomica. «Abbiamo grandi aspettative da quest'che si prospetta molto interessante dal punto ...

Previsti cali fino al 40% della produzione di vino soprattutto in Abruzzo e Molise. Ecco la situazione regione per regione nelle vigne italiane.