Procuratore Napoli | maggioranza Commissione Csm per Gratteri

Chiusa la partita della procura di Firenze si apre ora quella di. Anche per il capoluogo partenopeo si prospetta l'arrivo di un "papa straniero": Francesco Gratteri ,di Catanzaro. ...La maggioranza della Commissione per gli incarichi direttivi del Csm ha proposto al plenum la nomina di Nicola Gratteri adi. Ildi Catanzaro ha ottenuto quattro voti contro un voto ciascuno andati aldi Bologna Giuseppe Amato e alla procuratrice aggiunta diRosa Volpe. A favore di ...La maggioranza della Commissione per gli incarichi direttivi del Csm ha proposto al plenum la nomina di Nicola Gratteri adi. Ildi Catanzaro ha ottenuto quattro voti contro un voto ciascuno andati aldi Bologna Giuseppe Amato e alla procuratrice aggiunta diRosa Volpe.

Csm, il patto tra correnti per far fuori Gratteri dalla corsa al posto di procuratore di Napoli Il Fatto Quotidiano

La polizia ferroviaria di Genova ha arrestato un uomo di 24 anni, Andrea Rosica originario di Napoli, subito dopo avere truffato un anziano con la tecnica del figlio arrestato e la cauzione da pagare.La maggioranza della Commissione per gli incarichi direttivi del Csm ha proposto al plenum la nomina di Nicola Gratteri a procuratore di Napoli. (ANSA) ...