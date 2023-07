Prisma 2 si farà | la serie confermata per una nuova stagione | tutti i dettagli

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il successo del primo capitolo non ha lasciato margine ad alcun dubbio:2 si, ormai è ufficiale. Ideata da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato (quest’ultimo già ideatore di Skam Italia), laè approdata lo scorso 21 settembre su Prime Video. Di seguito, i primitrapelati.è stato sicuramente tra i titoli più sorprendenti della scorsa. La, che si presenta come un teen drama, segue le vicende dei gemelli Andrea e Marco (interpretati da Mattia Carrano) e, più in generale, di un gruppo di ragazzi di Latina. Nel corso degli otto episodi della prima, lo show ha toccato diverse tematiche, quali l’autolesionismo, il bullismo, la fluidità di genere, il consumo di stupefacenti e il rapporto con la ...