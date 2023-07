Presentata nuova giunta a Marano | Morra | “Ci sono condizioni per fare bene”

...speranza' è il titolo della XXXV edizione di Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro in programma a Certaldo (FI) dal 12 al 16 luglio prossimi. La rassegna è stata...Unaidea parte quindi dal Consorzio della MBC e dei VINI uniti nel progetto 'Bufala & , Wine ... La Mozzarella di Bufala Campana Dop saràin conclusione del progetto a tutti i 22 ...In passerella ha lanciato unalinea con cui ha 'dipinto' il corpo umano. Allo show non sono ... Tra i momenti clou e più attesi della Paris Fashion Week la sfilata di Chanel,en plein ...

A Villa Vittoria Garden presentata la rivista Nuova Antologia LA NAZIONE

Mediaset martedì 4 luglio ha presentato i palinsesti per la nuova stagione televisiva. L'ad del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato l'arrivo di nuovi volti come Bianca Berlinguer e Myrta ...Poste Italiane hanno introdotto diversi bonus a beneficio dei suoi clienti, basta conoscerne le regole e le scadenze per poterne usufruire.