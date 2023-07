Premio Strega 2023 | vince ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo

Il Ninfeo ciarla. Ha atteso la proclamazione del romanzo vincitore della settantasettesima edizione del, Come d'aria di Ada d'Adamo , con un'apprensione allegra. Pochi gli ottuagenari, numerosi gli splendidi cinquantenni, non radi i trentenni. Niente buffet (era quello che richiamava gli ...La premiazione in diretta su Rai3 Il2023 sarà assegnato questa sera da una giuria di 660 votanti composta da 400 Amici della domenica (come si chiama la giuria storica del) ai quali si aggiungono 220 voti espressi ...Opera prima della scrittrice, esperta di teatro e danza contemporanea, è tra i 12 libri candidati al, la cui cinquina verrà decisa a Benevento mercoledì prossimo. In molti ipotizzano in ...

Premio Strega, vince Ada d’Adamo la Repubblica

L'autrice esordiente è morta all'età di 55 anni il 1 aprile scorso, due giorni dopo essere entrata nella dozzina dello Strega ...Roma, 7 luglio 2023 - Ada d'Adamo ha vinto il Premio Strega 2023 con 185 voti grazie al suo memoir 'Come d'aria', edito da Elliot. Al secondo posto si è piazzata Rosella Postorino con 'Mi limitavo ad ...